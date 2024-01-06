Москва, 6 января, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы вновь арестовал рэпера Vacio (Николая Васильева), участника скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, на 10 суток по новому административному делу о мелком хулиганстве. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Рэпер Vacio (Николай Васильев) в суде

«Лефортовский районный суд города Москвы вынес постановление в отношении Васильева Николая Михайловича. Васильев Н. М. (более известный как репер Vacio) участвовал в вечеринке в ночном клубе «Мутабор». Суд постановил признать Васильева Н. М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство; действия, сопряжённые с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка), и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее о повторном задержании рэпера сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой источник.

20 декабря в Москве в клубе «Мутабор» прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и другие. «Виновница торжества» показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

Позднее Ивлеева извинилась перед зрителями за этот эпизод своего шоу. Она признала, что произошедшее является неэтичным и «вышло за грань».

Мероприятие вызвало в обществе негативную реакцию. После этого от участников вечеринки последовали извинения. Ивлеева заявила, что осознала ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

В ночь на 22 декабря в клуб пришли правоохранители. У входа выстроилась очередь из желающих попасть на новую аналогичную вечеринку. После того как силовики собрали необходимые материалы и покинули клуб, людей стали пропускать в заведение. Сообщалось, что силовики изъяли записи с камер наблюдения.

Позже Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ (движение, деятельность которого запрещена в РФ) в фото− и видеоматериалах с «голой» вечеринки и уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента.

21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ. С аналогичным обращением в надзорные органы обратились руководители организации «Зов народа». Правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.

После, 22 декабря, суд признал Vacio виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток. Его признали виновным в нарушении общественного порядка в виде нецензурной брани и распространении в Telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Рэпер извинился за участие в мероприятии и заявил, что не хотел своим поведением никого оскорбить.

Более того, Лефортовский суд Москвы 27 декабря постановил, что вечеринка в московском клубе «Мутабор» является пропагандой ЛГБТ-отношений.

В постановлении суда указывалось, что вечеринка направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением СМИ и интернета. После Vacio обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ.