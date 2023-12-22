Москва, 22 декабря, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Рэпер Vacío (Николай Васильев) извинился за участие в организованной блогером Анастасией Ивлеевой «голой вечеринке» в клубе «Мутабор» в Москве и заявил, что не хотел своим поведением никого оскорбить. Видеокадры с извинениями опубликовало агентство «РИА Новости».

«Приношу извинения, за то что оскорбил чувства многих людей, и в столь тяжёлое время для нашей страны оказался участником такого ужасного видео», — сказал Васильев.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день рэпера Vacio арестовали на 15 суток в Москве.

Суд признал Васильева виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток.

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Также он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола), и оштрафован на 200 тыс. рублей.

20 декабря в Москве прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. «Виновница торжества» показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). С аналогичным обращением в надзорные органы обратились руководители организации «Зов народа». Правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.

В ночь на 22 декабря в клуб пришли правоохранители. У входа выстроилась очередь из желающих попасть на новую аналогичную вечеринку. После того, как силовики собрали необходимые материалы и покинули клуб, людей стали пропускать в заведение. 22 декабря RT сообщил, что силовики изъяли записи с камер наблюдения.