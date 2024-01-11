Москва, 11 января, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Старший брат рэпера Vacio (Николая Васильева) Яков рассказал, что их мама сильно переживает после перфоманса с носком на гениталиях и последующего ареста. Она души не чает в сыне, но сам Николай после переезда в Москву о семье забыл. Яков уверен, что армия точно кардинально повлияет на жизнь рэпера. По словам брата, служба может сломать Николая, но может и положительно повлиять на характер и ценности парня. Также Яков рассказал ИА Регнум, откуда у брата мог появится носок за 15 000 рублей.

Московские суды общей юрисдикции Рэпер Vacio (Николай Васильев) в зале суда

«С братом я давно не общаюсь, у нас большая разница в возрасте, мне 41, ему 25. У него совершенно другие интересы. Он уехал от нас покорять Москву, поэтому пока ему не до семьи. Хотя мама очень сильно переживает после случившегося. Она переживает из-за носка… но как и любая мама она души не чает в Коле. У нас есть отец, но он очень своеобразный человек, с Колей он не общается, может отсутствие отцовского воспитания вот так и сказалось. Я не знаю, как армия повлияет на брата, но точно кардинально. Может ему будет полезен этот опыт, а может служба сломает его. Это всегда лотерея и проверка характера. Но Коля хотел прославиться, вот и прославился. Антиреклама тоже реклама», — рассказывает Яков.

Брат уверен, что Vacio не ожидал таких последствий от «голой» вечеринки. Яков говорит, что его брат действительно талантливый музыкант, который пишет песни для звёзд и с детства учился играть на различных инструментах в музыкальных училищах. По мнению семьи, рэпера подвело желание мгновенно прославится и выделится на фоне остальных, пусть и таким глупым и пошлым способом.

«Я думаю, что он уже и сам не рад такой популярности и уж тем более не рад месту, в котором он находится. Он конечно не ожидал такого сурового наказания. Все были молодыми, мало думали о последствиях, но он конечно перегнул. Коля давно в кругу звёзд находится: с Биланом в дуэте пел, песни для звёзд писал. Он развивался в музыкальном плане. Он хотел добиться чего-то в музыке и добился. Я за него всегда очень рад, как и мама. Но этот случай конечно нас расстроил очень. Ведь всё хорошо было в музыкальном плане, зачем так рисковать талантом?» — говорит Яков.

Семья у Васильевых не богатая. С детства у Николая не было каких-то дорогих брендов в гардеробе, поэтому, откуда взялся носок Balenciaga за 15 000 рублей никто не знает.

«Я сам ношу носки за 50 рублей. И мне, конечно, всё равно, что на них написано. Откуда у Коли носок такой? Ну может подделка, их сейчас много, а может у кого-то взял из звёзд, он в их кругу постоянно вращается», — с иронией отметил Яков.

После повторного ареста Vacio выложил большой пост в своём Telegram-канале, где признался, что, сидя в камере, понял, какую глупость он совершил в погоне за хайпом. Рэпер отметил, что он перегнул палку, но опроверг ЛГБТ-пропаганду (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). По словам Vacio, он никогда не был приверженцем ЛГБТ-сообществ и никогда их не пропагандировал.

«Признаюсь, в тот момент в погоне за хайпом и драйвом в толпе, из которой мне хотелось выделиться больше остальных, я переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой. Но, поверьте, у меня было время подумать об этом, сидя здесь, в камере, где я провёл все новогодние праздники», — говорится в посте.

Ранее ИА Регнум писал, что Лефортовский суд Москвы повторно арестовал рэпера Vacio, участника скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, на 10 суток по новому административному делу о мелком хулиганстве. Двумя неделями ранее, 22 декабря, суд признал Vacio виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток. Его признали виновным в нарушении общественного порядка в виде нецензурной брани и распространении в Telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Рэпер извинился за участие в мероприятии и заявил, что не хотел своим поведением никого оскорбить.

20 декабря в Москве в клубе «Мутабор» прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и другие. «Виновница торжества» щеголяла в чёрных стрингах с изумрудом и бриллиантами стоимостью 23 млн рублей. Лефортовский суд Москвы 27 декабря постановил, что вечеринка в московском клубе «Мутабор» является пропагандой ЛГБТ.