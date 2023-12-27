* движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Москва, 27 декабря, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Вечеринка в московском клубе «Мутабор», организованная блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, является пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). К такому выводу пришёл Лефортовский суд Москвы на заседании по делу рэпера Vacio (Николая Васильева), арестованного на 15 суток после участия в мероприятии.

Кадр из видео

В постановлении суда указано, что тематическая вечеринка в ночном клубе «Мутабор» направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением СМИ и интернета.

Как сообщало ИА Регнум, участника скандальной вечеринки рэпера Vacio 22 декабря по решению Лефортовского районного суда Москвы оштрафовали на 200 тыс. рублей и арестовали на 15 суток. Его признали виновным в нарушении общественного порядка в виде нецензурной брани и распространении в телеграмм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Рэпер извинился за участие в мероприятии и заявил, что не хотел своим поведением никого оскорбить.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код предполагал минимальное количество одежды, гостями мероприятия стали звёзды шоу-бизнеса ― Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие.

Мероприятие вызвало в обществе негативную реакцию. После это от участников вечеринки последовали извинения. Ивлеева заявила, что осознала ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ в фото — и видеоматериалах с «голой» вечеринки и уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента.

В свою очередь актёр, продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков подал иск в суд с требованием взыскать с Ивлеевой 1 млрд рублей, а также запретить блогерше сниматься в рекламе и участвовать в различных мероприятиях. Вырученные деньги Иншаков пообещал направить в фонд поддержки участников СВО и их семей. Иск поступил в Хамовнический суд Москвы.