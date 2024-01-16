Воронеж, 16 января, 2024, 03:52 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили, что силами ПВО в ночь на 16 января удалось предотвратить террористическую атаку ВСУ над одним из регионов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В сообщении указывается, что с 01:50 до 02:50 были уничтожены три беспилотника самолётного типа над территорией Воронежской области.

Они были сбиты средствами противовоздушной обороны. О последствиях на земле информации пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине очередная серия взрывов прогремела 15 января в подконтрольном киевским властям Херсоне.

Силами ПВО над территорией Белгородской области 15 января был уничтожен украинский беспилотник.

8 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что, начиная с ночного обстрела 29 декабря, в результате ударов по Белгороду со стороны ВСУ, повреждения получили 812 квартир в 82 многоэтажных домах и 132 частных домостроениях. По его словам, уже удалось восстановить более половины из 4100 повреждённых квадратных метров окон и балконов.