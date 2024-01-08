Белгород, 8 января, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Свыше 800 квартир и 132 индивидуальных дома в Белгороде получили с 29 декабря повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 8 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На сегодняшний день, начиная с ночного обстрела от 29 декабря, повреждения выявлены в 944 жилых помещениях: 812 квартирах в 82 МКД (многоквартирных домах. — Прим. ред.) и 132 индивидуальных домах», — написал он.

Гладков уточнил, что на данный момент из 4100 повреждённых при обстрелах ВСУ квадратных метров окон и балконов застеклено 2200 квадратных метров. При этом в четырёх многоквартирных домах получила повреждения кровля на площади 2400 квадратных метров.

«На одном объекте работы будут выполнены до 10 января, в трёх домах кровля будет полностью заменена к 1 февраля», — отметил глава региона.

По его словам, в 46 квартирах получила повреждения внутренняя отделка. Основная часть повреждений пришлась на потолки и стены.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 30 декабря нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, более ста человек получили ранения.

Позднее ВСУ продолжили вести наносить ракетные удары и атаковать дронами Белгород и Белгородскую область. В ночь на 5 января при обстреле Белгорода пострадали два человека. Власти региона пообещали перевезти всех жителей, которые этого захотят, в более безопасные районы области или в другие регионы России.

Гладков 8 января заявил, что уже в ближайшее время дети из Белгорода отправятся в загородные школьные лагеря в других регионах России. По его словам, за последние сутки поступило 1300 заявок.