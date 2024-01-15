Белгород, 15 января, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Силами ПВО России над территорией Белгородской области был уничтожен украинский беспилотник, сообщила 15 января пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что украинский беспилотник самолётного типа был сбит на подлёте к Белгороду.

Также глава региона ранее заявил, что за прошедшие несколько дней в Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций, а всего в планы входит установка более 400 остановок из железобетона, песка и модульных конструкций. В этих сооружениях мирные жители смогут укрыться в случае возможных ракетных атак со стороны Вооружённых сил Украины.

8 января губернатор уточнил, что, начиная с ночного обстрела 29 декабря, в результате ударов по Белгороду со стороны ВСУ повреждения получили 812 квартир в 82 многоэтажных домах и 132 частных домостроениях. По его словам, уже удалось восстановить более половины из 4100 повреждённых квадратных метров окон и балконов.