Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне
«Страна. ua»: взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне
Киев, 15 января, 2024, 23:55 — ИА Регнум. На Украине очередная серия взрывов прогремела в подконтрольном киевским властям Херсоне. Об этом 15 января сообщило издание «Страна. ua».
Отмечается, что это уже не первые взрывы за сутки.
Подробности инцидента не приводятся. Нет информации о повреждённых объектах или пострадавших.
В районах Херсонской области, подконтрольных Киеву, объявлена воздушная тревога.
Как сообщало ИА Регнум, силами ПВО России над территорией Белгородской области 15 января был уничтожен украинский беспилотник.
8 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что, начиная с ночного обстрела 29 декабря, в результате ударов по Белгороду со стороны ВСУ повреждения получили 812 квартир в 82 многоэтажных домах и 132 частных домостроениях. По его словам, уже удалось восстановить более половины из 4100 повреждённых квадратных метров окон и балконов.
Вооружённые силы (ВС) России с начала спецоперации уничтожили 450 украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК).