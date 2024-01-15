Киев, 15 января, 2024, 23:55 — ИА Регнум. На Украине очередная серия взрывов прогремела в подконтрольном киевским властям Херсоне. Об этом 15 января сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что это уже не первые взрывы за сутки.

Подробности инцидента не приводятся. Нет информации о повреждённых объектах или пострадавших.

В районах Херсонской области, подконтрольных Киеву, объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, силами ПВО России над территорией Белгородской области 15 января был уничтожен украинский беспилотник.

8 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что, начиная с ночного обстрела 29 декабря, в результате ударов по Белгороду со стороны ВСУ повреждения получили 812 квартир в 82 многоэтажных домах и 132 частных домостроениях. По его словам, уже удалось восстановить более половины из 4100 повреждённых квадратных метров окон и балконов.

Вооружённые силы (ВС) России с начала спецоперации уничтожили 450 украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК).