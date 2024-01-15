Москва, 15 января, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Проблемы с кадрами в сфере российского образования будут решены, заверил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 15 января.

Максим Богодвид/РИА Новости

«У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое образование сегодня второе по популярности — в этом году в педагогические вузы министерства просвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом. В прошлом году педагогическое образование было третьим по популярности, в этом году — второе», — сказал Кравцов.

Кравцов выразил надежду, что кадровые проблемы в образовании будут решены, напомнив о поручении президента, которое предусматривает трудоустройство в школах студентов четвёртых курсов.

«Сегодня более 50 тысяч студентов уже работают в школах. Это хорошая практика, молодые специалисты приходят в школы, это очень радует», — сказал министр.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря перед заседанием Госсовета во время посещения выставки, посвященной наставничеству Путин заявил, что для привлечения мужчин к работе в школах нужно повышать зарплаты учителям. Глава государства пообщался с сотрудником Роспатриотцентра Алексеем Кутыреваем о подготовке конкурса наставников «Быть, а не казаться» и отметил, что в этой сфере чрезвычайно важно участие мужчин. Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что в школах среди учителей только 15% мужчины.

Президент подчеркнул, что пример наставника-мужчины в школе особенно важен, чтобы он передавал опыт на личном примере.

На этом же заседании Путин назвал вопрос оплаты труда учителей важнейшим. Он поручил правительству разработать системный подход для решения проблемы с зарплатами педагогов. Он подчеркнул, что в этом вопросе должен быть справедливый единый подход.

Российский лидер также поручил ввести доплату за наставничество. Он заявил о важности материальных поощрений наряду с моральными. Путин поручил внести в законодательство положение о выплатах.