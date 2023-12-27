Москва, 27 декабря, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Для привлечения мужчин к работе в школах нужно повышать зарплаты учителям, заявил президент России Владимир Путин 27 декабря перед заседанием Госсовета во время посещения выставки, посвященной наставничеству.

Кристина Кормилицына /ИЗВЕСТИЯ

Глава государства пообщался с сотрудником Роспатриотцентра Алексеем Кутыреваем о подготовке конкурса наставников «Быть, а не казаться» и отметил, что в этой сфере чрезвычайно важно участие мужчин. Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что в школах среди учителей только 15% мужчины.

«Зарплату надо повышать, но мы ещё поговорим об этом», — ответил Путин.

Президент подчеркнул, что пример наставника-мужчины в школе особенно важен, чтобы он передавал опыт на личном примере.

Как сообщало ИА Регнум, на заседании Госсовета 27 декабря Путин назвал вопрос оплаты труда учителей важнейшим. Он поручил правительству разработать системный подход для решения проблемы с зарплатами педагогов. Он подчеркнул, что в этом вопросе должен быть справедливый единый подход.

Российский лидер также поручил ввести доплату за наставничество. Он заявил о важности материальных поощрений наряду с моральными. Путин поручил внести в законодательство положение о выплатах.