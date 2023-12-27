Москва, 27 декабря, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил законодательно предусмотреть возможность начисления доплат за наставничество. Об этом глава государства заявил 27 декабря на заседании Государственного совета в Кремле.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Президент РФ Владимир Путин

«Наряду с моральными должны существовать и материальные стимулы поощрения значимого для страны труда, поэтому возможности начисления доплат нужно предусмотреть законодательно», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, во время Госсовета российский лидер также предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Президент призвал сохранять живой дух наставничества и ни в коем случае не превращать это движение в какую-то «принудиловку», не загонять его в бюрократические рамки. По словам главы государства, в стране нужно создавать условия, чтобы взять на себя почётную миссию наставника стремились как можно больше людей.