Москва, 14 января, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело по факту пожара на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

Поручение дано и. о. руководителя Следственного управления СК РФ по городу Олегу Бобкову. Он должен представить доклад Бастрыкину об обстоятельствах происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января на складе Wildberries в посёлке Шушары в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга начался мощный пожар, которому присвоили максимальный ранг сложности. Площадь распространения огня составила 70 тысяч кв. м.

Во время пожара произошло обрушение на площади 50 тысяч кв. м. Его удалось локализовать. Площадь горения в завалах составила 4 тыс. кв. м.

По предварительным данным, сведения о пострадавших и погибших не поступали. Источник, близкий к МЧС, в беседе с РБК заявил, что ведомство рассматривает три версии пожара: поджог, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

В свою очередь портал 78.ru со ссылкой на свой источник в МЧС сообщил, что руководство Wildberries не получало разрешения на работу склада, а проверки пожарной безопасности на объекте не проводились. В Wildberries эту информацию опровергли.