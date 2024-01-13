Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Заявления о том, что маркетплейс Wildberries незаконно эксплуатирует склад, на котором 13 января вспыхнул мощный пожар, в компании назвали не соответствующим действительности.

РИА Новости/Александр Гальперин

Как сообщили в пресс-службе Wildberries, комиссия в составе специалистов МЧС, Ростехнадзора и Госстройнадзора, инспекторов по электрическим сетям и пожарной безопасности ранее подтвердила, что склад полностью соответствует проектной документации.

Системы оповещения и пожаротушения склада в Шушарах успешно прошли проверку.

«После проведения комиссии был подписан акт. В соответствии с данным актом Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным», — процитировали заявление пресс-службы «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар, площадь которого составила 70 тысяч квадратных метров. Пожар вспыхнул утром 13 января, сейчас сотрудники МЧС продолжают работу по его ликвидации.

О пострадавших в результате пожара не сообщалось. Площадь обрушения на складе составила 50 тысяч квадратных метров. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на находящуюся рядом электроподстанцию и парковку.

Портал 78.ru со ссылкой на источник в МЧС сообщил, что руководство Wildberries не получило разрешения на работу склада и что на объекте не проводили проверки пожарной безопасности.

Также портал сослался на Госстройнадзор, в котором сообщили, что склад формально в эксплуатацию не вводили, поскольку от руководства маркетплейса не было соответствующей заявки.

Как рассказал представитель Госстройнадзора, Wildberries в 2022 году получил заключение о соответствии. Дальше застройщик должен был сам подать заявку на получение разрешения о вводе в эксплуатацию, но этого не сделал.