Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Пожару на складе Wildberries в Санкт-Петербурге присвоили максимальный ранг сложности, сообщили в МЧС.

Кадр из видео

«Пожару присвоен повышенный № 5», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что для ликвидации возгорания привлекли около 270 человек и 57 единиц пожарной техники.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января пожар вспыхнул на складе в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге. В складском комплексе размером 350×320 метров, высотой 20 метров возгорание произошло на площади 50 000 кв. метров.

Склад принадлежит компании Wildberries. Там подтвердили информацию о пожаре. Продавцы Wildberries получат компенсацию за повреждённые при пожаре товары.

Крупный пожар на складе в Санкт-Петербурге засняли на камеру пассажиры самолёта через иллюминатор.