Источник: сгоревший склад Wildberries в Петербурге работал без разрешения
78.ru: сгоревший склад Wildberries в Петербурге работал без разрешения
Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Сгоревший в Санкт-Петербурге склад маркетплейса Wildberries ни разу не проверяли пожарные, помещение ввели в эксплуатацию без разрешения, сообщил 13 января источник в МЧС.
По словам врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслава Захарова, руководство маркетплейса не подавало заявку на ввод складских помещений в эксплуатацию.
«У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подаёт заявку]. Вообще, с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — процитировал Захарова портал 78.ru.
Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар на площади 70 кв. м вспыхнул 13 января на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Пожар оказался очень крупным, ему присвоили максимальный ранг сложности.
По одной из версий, пожар в здании начался из-за неисправной проводки.
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