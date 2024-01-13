Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга тушат по второму номеру сложности. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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На данный момент площадь горения в завалах составляет 4 тыс. кв. м.

«По состоянию на 17:30 мск ранг пожара №2, площадь горения в завалах составляет 4000 квадратных метров», ― уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга вспыхнул 13 января. Ему присвоили максимальный ранг сложности.

По словам одного из работников, возгорание началось в отделе бытовой химии.

По одной из версий, причиной стала неисправность проводки. По данным оперативных служб, на момент начала пожара сигнализация в здании не работала.

Один из сотрудников Wildberries рассказал, что на складе регулярно срабатывала пожарная сирена. В итоге на неё перестали обращать внимание. Сигнализация сработала и нынешним утром. Должным образом на неё не отреагировали. Сотрудники склада уехали, а через полчаса узнали, что горит уже целый блок.

Из-за пожара южные районы Петербурга заволокло густым дымом, который было видно даже из удаленных от Шушар городских округов. В окна жителей соседних домов летел густой пепел. Сотрудники Роспотребнадзора выезжали на место происшествия для отбора и последующего анализа проб воздуха.

На момент начала возгорания, по разным оценкам, в здании находилось от 1000 до 1800 человек: вероятно, оно произошло в момент пересменки ночных и дневных сотрудников. По данным МЧС, сведения о пострадавших и погибших не поступали, предварительно, все сотрудники склада смогли успешно эвакуироваться.

Площадь обрушения на сгоревшем складе составила 50 тыс. кв. м. Пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Огнеборцам удалось предотвратить возгорание парковки и электроподстанции, находящихся вблизи от складов.

Источник в МЧС заявил, что сгоревший склад ни разу не проверяли пожарные, помещение ввели в эксплуатацию без разрешения. При этом в компании назвали эту информацию не соответствующий действительности.

В пресс-службе Wildberries подчеркнули, что комиссия в составе специалистов МЧС, Ростехнадзора и Госстройнадзора, инспекторов по электрическим сетям и пожарной безопасности ранее подтвердила, что склад полностью соответствует проектной документации. Системы оповещения и пожаротушения склада в Шушарах успешно прошли проверку, добавили в компании.