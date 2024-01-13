Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 12:16 — ИА Регнум. На складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где вспыхнул крупный пожар, пожарная сигнализация срабатывала регулярно. Об «Известиям» 13 января сообщил один из сотрудников Wildberries.

«Сирена часто там срабатывала, на нее не обращают внимание», — пояснил он.

Сотрудник склада также добавил, что утром в день пожара также прозвучала пожарная тревога, однако никто не придал этому значения. Работники уехали, а через полчаса им сообщили о том, что уже горит целый блок.

Ранее в оперативных службах сообщили, что в момент, когда начался пожар на складе маркетплейса, пожарная сигнализация в здании, по предварительной информации, была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге вспыхнул утром 13 января. Ему присвоили максимальный ранг сложности.

В компании Wildberries подтвердили информацию о пожаре. В МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 70 тыс. кв. м. На площади 40 кв. м произошло обрушение. К ликвидации пожара привлекли порядка 270 человек и 57 единиц техники. Пожар локализовали.

Возгорание засняли на камеру пассажиры самолёта через иллюминатор.

По данным источника в оперативных службах, пожар вспыхнул из-за неисправной проводки.

Продавцы Wildberries получат компенсацию за повреждённые при пожаре товары. По данным руководства маркетплейса, людей, оказавшихся на складе, эвакуировали.