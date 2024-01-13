Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Пожарные не позволили возгоранию на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом распространиться на все складские помещения, парковку и находящуюся рядом электроподстанцию, сообщили 13 января в пресс-службе МЧС России.

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«Огнеборцы МЧС России отстояли часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузового автотранспорта», — сообщили в ведомстве.

Как рассказал начальник управления организации пожаротушения управления МЧС по Санкт-Петербургу Игорь Улубиков, сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу в 7:42 мск.

Возгорание возникло в складской и рагзрузочно-погрузочной зонах. Возникла угроза распространения пожара по всему зданию. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

«Тушение пожара также осложнялось угрозой распространения пожара на парковку грузовых автомобилей, а также электроподстанцию, которая находилась в непосредственной близости от склада», — сказал Улубиков.

Общая площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859440" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожарные не допустили распространение огня на всю площадь склада и электроподстанцию в Петербурге

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