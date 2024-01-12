Вашингтон, 13 января, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Удары США, Великобритании и их союзников по объектам мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене назвал соответствующими международному праву и Уставу ООН американский лидер Джозеф Байден. Об этом политик заявил в письме председателям обеих палат Конгресса США, распространенном 12 января пресс-службой Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«США предприняли эти необходимые и пропорциональные меры в соответствии с международным правом и руководствуясь неотъемлемым правом на самооборону, закрепленным в статье 51 Устава ООН», — указано в документе.

Кроме того, в письме уточняется, что удары были нанесены с таким расчётом, «чтобы снизить риск эскалации и избежать жертв среди мирного населения».

Глава Белого дома подчеркнул, что хуситы продолжают представлять потенциальную угрозу атак по американским вооружённым силам, а также судам в регионе. Поэтому, по словам Байдена, Соединённые Штаты готовы в случае необходимости предпринять ответные меры реагирования на угрозы или атаки со стороны хуситов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о нарушении резолюции Совбеза ООН по Красному морю Соединёнными Штатами, Великобританией и их союзниками.