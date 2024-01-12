Москва, 12 января, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям совершать полёты над территорией Йемена. Об этом 12 января сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Владимир Сергеев /РИА Новости

«В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полётов Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полётов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет на полёты самолётов российских авиакомпаний над территорией Йемена действует до особого указания.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады начали военную операцию против движения йеменских хуситов «Ансар Алла». Позднее в этот же день американские военные заявили о 60 ударах по 16 объектам на территории Йемена.

В ответ на это официальный представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям заявил, что агрессии США и Британии нет оправдания. Он подчеркнул, что удары по Йемену не остановят атак на израильские суда в Красном море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 января заявил, что Кремль осуждает удары Вашингтона и Лондона по Йемену. Он указал на нелегитимность таких действий с точки зрения международного права.