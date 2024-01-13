Лондон, 13 января, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Йеменские мятежники из движения «Ансар-Алла» (хуситы) якобы обстреляли в Аденском заливе танкер, перевозивший, предположительно, российскую нефть, сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую охранную фирму Ambrey.

(сс) Raw2Jpeg Танкер

В компании считают, что удар мог быть совершён по ошибке из-за того, что нападавшие получили устаревшую информацию о связи судна с британской компанией. Корабль шёл под флагом Панамы.

Танкер в результате обстрела не получил повреждений, и никто не пострадал. Ракета, которую запустили в его направлении, упала в воду на расстоянии 400–500 м от борта.

Уточняется, что капитан танкера проинформировал об этой атаке британский центр морских торговых перевозок. Команда корабля заметила рядом с судном три небольших плавательных средства, с одного из которых мог вестись огонь.

После инцидента судно продолжило следовать по своему маршруту. В Ambrey утверждают, что это уже второй по счёту танкер с российской нефтью, который ошибочно атаковали хуситы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Британия при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады начали военную операцию против хуситов в Йемене. По объектам движения ударили крылатыми ракетами Tomahawk.

Вашингтон и Лондон объяснили свои действия защитой судов, которые подвергаются обстрелу со стороны Йемена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает удары США и Британии. Представитель российского лидера также назвал удары по Йемену нелегитимными с точки зрения международного права.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал США за позицию по атакам на объекты хуситов. Он подчеркнул, что статья ООН № 51, которая предусматривает право стран на самооборону, не может применяться к ситуации с нападениями на коммерческие суда.