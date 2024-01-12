Москва, 12 января, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Российские военные за неделю сбили украинские самолёты Су-27, Су-25 и вертолёт Ми-8, сообщил 12 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолёты Су-27 и Су-25, а также вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», — заявил генерал-лейтенант.

В ведомстве добавили, что с 6 по 12 января 2024 года российские военные в зоне СВО уничтожили 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации ВС России ликвидировали 567 самолётов, 265 вертолётов и 10 620 дронов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны России заявили, что украинская армия потеряла более 1785 военных и 25 единиц бронетехники на донецком направлении в зоне спецоперации в период с 6 по 12 января. На купянском направлении за неделю ВСУ потеряли 585 военных.

Помимо этого, российские военные уничтожили за неделю десять складов с боеприпасами и две РЛС П-18 ВСУ.