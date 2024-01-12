Москва, 12 января, 2024, 16:33 — ИА Регнум. За неделю ВСУ потеряли на купянском направлении 585 военных в зоне СВО, российские войска на отдельных участках улучшили свои позиции, сообщил 12 января на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что подразделения Западной группировки российских войск улучшили за неделю положение по переднему краю на отдельных участках. Они отразили 27 атак и контратак штурмовых групп ВСУ в районах сёл Синьковка, Ивановка, Песчаное и Берестовое в Харьковской области.

«Потери противника за неделю составили свыше 585-ти военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка РСЗО «Град», — сообщил Конашенков.

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