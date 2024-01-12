Москва, 12 января, 2024, 16:40 — ИА Регнум. ВСУ за неделю потеряли более 1785 военных и 25 единиц бронетехники на донецком направлении в зоне спецоперации, 12 января сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Максим Блинов/РИА Новости

«Потери противника за указанный период составили более 1785-ти военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и пять «Козак», 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии», — сообщил Конашенков.

Российские военные отразили на донецком направлении шесть атак ВСУ. Они нанесли удары по ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка в ДНР.

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