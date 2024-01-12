Москва, 12 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. В Госдуме посоветовали Генпрокуратуре жёстче реагировать на ситуации вроде скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом 12 января заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жёстко», — подчеркнул он.

По словам Володина, общество не согласно с игнорированием его ценностей, поэтому важно, чтобы все реагировали и защищали страну.

Как сообщало ИА Регнум, «голая» вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Звёзды шоу-бизнеса прибыли в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Гостями встречи были Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак и многие другие. Позднее они извинились за участие в мероприятии, как и сама Ивлеева, однако, несмотря на это, их посекундно вырезали из новогодних телепрограмм.

Помимо этого клуб, в котором прошла вечеринка, закрыли на три месяца после проверки надзорных органов, по результатам которой выявили несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Также суд вернул коллективный иск на 1 млрд рублей в отношении Ивлеевой заявителям. Его инициатором выступил актёр, каскадёр и продюсер, один из создателей сериала «Бригада» Александр Иншаков. В исковых требованиях указывалось, что организацией и проведением скандальной вечеринки блогер причинила истцам существенные нравственные страдания. Сама Ивлеева не признала вину в организации вечеринки и заявила, что якобы не знала, что участники вечеринки находились там в оскорбляющем человеческое достоинство виде. По мнению адвоката блогера, ответственность за организацию должна нести компания, заключившая договор с его подзащитной.