Москва, 31 декабря, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Участников скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой посекундно вырезали из всех новогодних шоу, а в передаче на телеканале НТВ артисты останутся в максимально усечённом виде. Об этом накануне новогоднего эфира рассказала редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Иван Шилов ИА Регнум

Она отметила, что все шоу всегда записывают заранее, за месяц. На тот момент ничто не предвещало подобного исхода.

«В итоге Первому и «России 1» пришлось перекроить свои огоньки, по секундам вырезав оттуда Лолиту и Киркорова. На НТВ они останутся в максимально усечённом виде, поскольку ведут финалы двух шоу», — написала Симоньян в Telegram-канале.

Не выпускать их в эфир вовсе невозможно из уважения к участникам шоу, поэтому финалы, как выразилась она, «порезали как могли».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день стало известно, что руководители российских телеканалов, в частности, холдинг ВГТРК и «Первый канал», решили убрать из новогоднего эфира участников скандальной вечеринки Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.

«Голая» вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Приглашённые прибыли в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Гостями встречи, помимо Киркорова и Лолиты, также стали Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова и многие другие.

Киркоров позднее опубликовал видео с извинениями, но позднее выяснилось, что его вырежут из новогодних телепередач, из шоу «Маски» и «Голубого огонька». Провайдер заблокировал официальный сайт артиста. Лолита сообщила, что после того, как побывала на скандальном мероприятии, многие стали требовать убрать её из их новогодних телепередач. Она назвала это справедливым, отметив, что нужно нести ответственность за сделанное.

Скандальная вечеринка отразилась и на других её участниках. Так, на концерте в новогоднюю ночь в «Барвиха Luxury Village» отменили выступление певицы Анны Asti (Анна Дзюба).