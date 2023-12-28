Москва, 28 декабря, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Стало поимённо известно, кто участвовал или присутствовал на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Перечень знаменитостей опубликовали «Известия».

Кадр из видео

Среди приглашённых на скандальное мероприятие оказались уже извинившиеся за это Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Ксения Собчак, а также такие исполнители, как Anna Asti, Наталья Ионова (Глюк’oZa), Джиган, видеоблогер Аня Покров, Алёна Водонаева, актриса Аглая Тарасова и многие другие. В общем списке — более 170 гостей.

Как сообщало ИА Регнум, вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в клубе «Мутабор». Дресс-код предполагал минимальное количество одежды. После негативной реакции общественности блогер извинилась, признала, что осознала свою ответственность за произошедшее.

Первым, кто начал оправдываться за участие в громком скандале, оказался Киркоров. Во время визита на премьеру ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» 23 декабря он обсудил факт своего присутствия на «голой» вечеринке с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым. Вслед за Киркоровым публично извинились за визит в «Мутабор» Билан и Лолита. Билан отметил, что посещение светских мероприятий — часть его работы и что его визит в клуб был «джентльменским».

Клуб впоследствии временно закрыли после проверок, а Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей по факту нравственного ущерба россиянам.

Общественный резонанс и давление могут обернуться для Ивлеевой серьёзными юридическими последствиями, в том числе и удовлетворением взыскания в 1 млрд рублей. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин. По его мнению, сейчас ещё нет достаточных оснований для того, чтобы подвергнуть её реальному наказанию, но каким будет развитие, предугадать проблематично.