Москва, 26 декабря, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров раскаялся в том, что участвовал в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Он выпустил видеообращение, в котором заявил, что заглянул на мероприятие только на пять минут и покинул его, когда понял, что там происходит.

Кадр из видео Филипп Киркоров

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь», — сказал он.

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Киркоров заявил, что осознанно пришел на вечеринку по приглашению, но не знал заранее, что там будет происходить. При этом он не собирается перекладывать ответственность на кого-либо другого.

«В нынешнее трудное время, время героическое, не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях», — заявил Киркоров.

Певец подчеркнул, что он как артист существует только в России, любит Родину, является патриотом и не пытается усидеть на двух стульях. Артист напомнил, что никуда не уезжал и не предавал страну. Киркоров заявил, что признаёт свою ошибку и просит, чтобы его творчество не ограничивали из-за «оплошности». Он также обязался впредь тщательнее выбирать мероприятия для посещения.

Как сообщало ИА Регнум, певица Лолита Милявская, позировавшая на «голой» вечеринке рядом с Киркоровым, 25 декабря сообщила, что зрители потребовали убрать её из новогодних передач. Она признала, что такое решение будет справедливым, так как нужно нести ответственность за свои поступки.

Актёр Станислав Садальский, комментируя скандальную вечеринку, назвал Ивлееву «дремучей тундрой». Он также заявил, что участники этого мероприятия могут удивить общество, только выставляя на показ обнажённые части тела.