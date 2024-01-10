Москва, 10 января, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Московский клуб «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, приостановит свою деятельность на три месяца. Такое решение 10 января вынес Лефортовский районный суд столицы.

Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьй 6.6. КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Протокол Роспотребнадзор составил на основании кассового чека и карты некоего инфекционного больного.

Заседание по делу прошло в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал представитель ООО «Арт-центр» (юридическое наименование клуба «Мутабор»). Он заявил, что в материалах дела содержатся персональные данные инфекционного больного, который сам не является участником процесса, а также сведения о его диагнозе.

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