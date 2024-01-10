Москва, 10 января, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы вернул коллективный иск на 1 млрд рублей к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой заявителям. Об этом стало известно 10 января.

Иван Шилов ИА Регнум

«Суд вернул исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к иску, поскольку сведения о том, что Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о её регистрации на территории иного субъекта РФ», — сообщили в пресс-службе судебного органа.

Инициатором коллективного иска на 1 млрд рублей стал актёр, каскадёр и продюсер, один из создателей сериала «Бригада» Александр Иншаков. В требованиях указывалось, что организацией и проведением скандальной предновогодней «голой» вечеринки Ивлеева причинила истцам существенные нравственные страдания, поэтому они просили суд взыскать с неё указанную сумму в качестве компенсации морального вреда и перечислить её в фонд поддержки участников спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Приглашённые звёзды шоу-бизнеса прибыли в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Гостями встречи были Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Ольга Орлова и многие другие. Позднее наиболее статусные представители эстрады выступили с извинениями за участие в мероприятии, как и сама Ивлеева. Однако их всё равно посекундно вырезали из новогодних телепрограмм. Такая участь коснулась Киркорова и Лолиты. Клуб, в котором проходила вечеринка, временно закрыли после проверки надзорных органов. По результатам последующей полной проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям заведение закрыли на три месяца.