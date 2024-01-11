Москва, 11 января, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в организации скандальной «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» в конце декабря 2023 года. Об этом 11 января говорится в постановлении Лефортовского суда Москвы.

Вадим Тараканов/ТАСС Телеведущая Анастасия Ивлеева

«В судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А. В. явилась, вину не признала», — процитировал текст постановления ТАСС.

Отмечается, что адвокат Ивлеевой поддержал её доводы и объяснения, заявив, что она якобы не знала, что участники вечеринки находились там в оскорбляющем человеческое достоинство виде.

По мнению адвоката, ответственность за организацию и проведение скандальной вечеринки должна понести компания, которая заключила соответствующий договор с его подзащитной.

Как сообщало ИА Регнум, вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Приглашённые на неё участники, в числе которых было много звёзд шоу-бизнеса, были на мероприятии откровенных нарядах, что стало причиной резкой негативной реакции в обществе. Гостями «голой» вечеринки стали Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Ольга Орлова и многие другие.

Позднее Ивлеева и многие участники «голой» вечеринки извинились за участие в ней, однако некоторых из них всё равно убрали из новогодних телепрограмм. Это коснулось Киркорова и Лолиты.

Клуб «Мутабор» 10 января закрыли на три месяца по результатам последующей полной проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.