Белгород, 9 января, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили в небе над Белгородской областью один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа и один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», выпущенный ВСУ, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Mil.ru

«Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, атаку удалось отразить 9 января примерно в 19:30 по московскому времени (совпадает с местным). Другие подробности не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января Минобороны РФ проинформировало, что в небе над Курской и Орловской областями российские военные обезвредили два украинских БПЛА. Это произошло приблизительно в 15:30 по московскому времени (совпадает с местным).

Вечером 8 января силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над территорией Белгородской области. После обстрела региона со стороны ВСУ три человека попали в реанимацию с различными ранениями.

Глава области Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавшими являются женщина и двое мужчин. Также после удара украинских войск по региону оказались повреждены несколько домов и автомобилей.