Белгород, 8 января, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Российские военные сбили 10 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, летевших к городу. Об этом сообщил в своём Telegam-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал губернатор.

Ранее Минобороны России проинформировало о 10 уничтоженных в регионе снарядах реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». Их запустили украинские войска.

Гладков, в свою очередь, уточнил, что из-за удара со стороны ВСУ оказались ранены три человека. Речь идёт о женщине и двух мужчинах.

Пострадавшая получила осколочные ранения спины. У одного из мужчин выявили осколочное ранение груди, спины и предплечья. Второй мужчина получил осколочное ранение груди и верхней конечности.

Пострадавших направили в больницу. Также из-за действий украинских военных в двух многоквартирных домах и в одном частном домовладении в Белгороде выбило окна. Помимо этого три автомобиля были повреждены осколками, а четыре грузовика загорелись, но их удалось потушить.

Губернатор добавил, что в Белгородском районе у частного дома повредило крышу.

Как сообщало ИА Регнум, утром 8 января над Белгородской областью средства противовоздушной обороны перехватили украинскую зенитную ракету С-200, модифицированную для поражения наземных целей. В ночь с 4 на 5 января стало известно, что в регионе сбили 10 ракет РСЗО «Ольха», выпущенных ВСУ.