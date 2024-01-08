Белгород, 8 января, 2024, 22:07 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 реактивных снарядов в небе над Белгородской областью, сообщило в своём Telegam-канале Минобороны России.

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«Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что атаку удалось пресечь примерно в 21:30 по московскому времени (совпадает с местным). Также уточняется, что сбитыми целями стали снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».