Белгород, 9 января, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Три человека находятся в реанимации после обстрелов Белгорода со стороны украинских войск. Об этом 9 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Вчера вечером вновь был обстрелян город Белгород, пострадали люди. Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции», — указал глава региона.

Гладков уточнил, что состояние пострадавших врачи оценили как стабильно тяжёлое, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 8 января в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, жителей призвали укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам.

Позднее Минобороны России проинформировало о 10 уничтоженных в регионе снарядах реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир», запущенных украинскими войсками. В свою очередь, губернатор Гладков уточнил, что из-за удара со стороны ВСУ получили ранения три человека, женщина и двое мужчин.