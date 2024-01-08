Москва, 8 января, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли групповой удар с применением гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили 8 января в Министерстве обороны.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Новость дополняется.