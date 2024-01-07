Вашингтон, 7 января, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Неприемлемо скрывать от президента США Джо Байдена госпитализацию министра обороны Ллойда Остина. Об этом бывший американский вице-президент Майк Пенс заявил 7 января в эфире телеканала CNN.

Jacqueline Martin — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден и министр обороны США Ллойд Остин

По его словам, союзники США в Восточной Европе и Израиле находятся в состоянии вооружённых конфликтов, при этом шеф Пентагона выбывает из строя на несколько дней, а главе государства об этом ничего не известно.

«Такое решение министра обороны совершенно неприемлемо», — подчеркнул Пенс и добавил, что считает это нарушением обязательств.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января главу минобороны США Остина госпитализировали после плановой медицинской процедуры. Через несколько дней он вернулся к исполнению обязанностей.

По информации газеты Politico, Пентагон три дня не сообщал администрации президента о помещении Остина в больницу. Только после сообщения пресс-службы минобороны о произошедшем уведомили Байдена.