Вашингтон, 7 января, 2024, 03:24 — ИА Регнум. На протяжении нескольких дней Пентагон не информировал Белый дом о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Эта новость стала шоком для властей, сообщило 6 января издание Politico со ссылкой на американских чиновников.

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

По их данным, советник по национальной безопасности (СНБ) Джейк Салливан и другие высокопоставленные помощники Белого дома не знали о госпитализации шефа Пентагона, пока об этом не заявила пресс-служба минобороны США. Только после этого Салливан уведомил о произошедшем американского лидера Джо Байдена.

«Сотрудники СНБ были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени, чтобы сообщить им о статусе Остина. Пентагон не обнародовал эту информацию, уведомив Конгресс примерно за 15 минут до публичного заявления», — написали авторы материала.

По мнению одного из американских чиновников, это не должно было произойти таким образом.

Бывший сенатор, занимавший пост министра обороны при администрации Барака Обамы Чак Хейгел заявил, что Пентагон обязан сообщать СНБ о состоянии и местонахождении Остина, президент США также должен быть всегда в курсе местонахождения членов его кабинета.

Как передавало ИА Регнум, 1 января главу Пентагона Ллойда Остина доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. В минобороны США о его госпитализации сообщили только 5 января, отметив, что министр уже идёт на поправку и планирует приступить к своим обязанностям в ближайшее время.

Американские журналисты 6 января узнали, что Остин провёл четыре дня в отделении интенсивной терапии. Его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс удивился долгим молчанием Пентагона о госпитализации его главы Ллойда Остина. Если Остин попал в больницу ещё в первый день нового года, то почему об этом не было никакой информации и пояснений, к чему такая секретность, поинтересовался журналист.