Вашингтон, 7 января, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Госпитализированный с осложнениями после плановой медицинской процедуры в первый день нового года министр обороны США Ллойд Остин рассчитывает вскоре вернуться к работе. Об этом 6 января сообщается в письменном заявлении шефа Пентагона.

Defense.gov Шеф Пентагона Ллойд Остин

«Я очень рад, что иду на поправку, и рассчитываю вскоре вернуться в Пентагон. Я также понимаю обеспокоенность СМИ по поводу транспарентности и признаю, что мог бы сделать больше, чтобы должным образом информировать общественность», — отметил Остин.

Министр добавил, что это была медицинская процедура и всю полноту ответственности за решение о раскрытии информации он берёт на себя.

Диагноз Остина не разглашается.

Как сообщало ИА Регнум, после четырёх дней нахождения в больнице шефа Пентагона Ллойда Остина пресс-служба министерства обороны США официально заявила об этом. В Белом доме также не знали о случившемся и были шокированы произошедшим. Конгрессменов и вовсе оповестили об этом за 15 минут до публичного заявления.

Ллойда Остина госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида ещё 1 января. В качестве причины назывались осложнения после плановой медицинской процедуры. В минобороны США о его госпитализации сообщили только 5 января, отметив, что министр уже идёт на поправку.