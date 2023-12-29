Вашингтон, 29 декабря, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Больше всего тяжёлого вооружения Украина получила от Соединённых Штатов Америки и Германии. Об этом, подводя итоги 2023 года, сообщило издание Politico.

Global Look Press/Michael Matthey/dpa

Журналисты отметили, что военные обязательства США перед Украиной превосходят обязательства других стран. При этом сумма военных обязательств всех членов Европейского союза перед Киевом недотягивает до американских взносов в размере 2 млрд евро.

На втором месте в списке доноров вооружения стоит Германия.

«США и Германия снова возглавляют список доноров, когда речь заходит об оценочной стоимости их обязательств по предоставлению Украине тяжёлого вооружения», — сказано в материале.

В свою очередь, Чехия уже взяла обязательства и отправила на Украину почти 60% своих запасов тяжёлого вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, Германия стала одним из ключевых поставщиков оружия Украине во время специальной военной операции. В Берлине при этом неоднократно делали различные заявления, в том числе о нежелании поставлять Киеву кассетные боеприпасы, так как подписывали конвенцию о запрете этого вида вооружений, или ракеты TAURUS.

Помимо этого, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что часть передаваемых ВСУ вооружений устарела или была в нерабочем состоянии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о поставках западного вооружения на Украину, заявил, что руководство Германии не имеет чувства стыда.

Западные СМИ 27 декабря заметили в риторике президента США Джо Байдена смену позиции по отношению к Киеву. Американский лидер напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что поставки оружия и денег не будут продолжаться бесконечно. Ранее глава Белого дома обещал, что будет помогать «столько, сколько необходимо». Сейчас же он заявил, что будет поддерживать Украину, насколько это будет возможно.

Издание Newsweek сообщило 27 декабря о том, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный обратился к Западу с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов, включая людей, боеприпасы и оружие. Такие требования появились на фоне успехов российских войск в зоне специальной военной операции и их продвижения на тактических направлениях.