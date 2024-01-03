Берлин, 3 января, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Руководство Германии на данный момент не готово предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

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«Мы пока не поставляем Украине Taurus, но внимательно следим за развитием ситуации», — сказал Хебештрайт в интервью Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

При этом представитель немецкого правительства назвал авиаудары ВС России по военной инфраструктуре Украины «военным преступлением», в то время как удары киевского режима по центру Белгорода 30 декабря, в результате которых погибли 25 мирных жителей, он «никогда это не комментировал и не будет комментировать и сейчас».

Как передавало ИА Регнум, 6 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде заявил, что немецкие военнослужащие не смогли бы принять участие в обслуживании крылатых ракет дальнего действия Taurus ни на Украине, ни даже вне её территории.

В начале октября немецкое издание Bild сообщало, что правительство Германии не планирует в ближайшем будущем поставлять Украине ракеты большой дальности Taurus. При этом, по информации источника, Берлин не сообщил Киеву об официальном отказе, однако дал понять, что поставок Taurus в обозримом будущем не будет.