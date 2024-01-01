Киев, 2 января, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Россия создаёт над территорией Украины мощную спутниковую группировку для перехвата западных ракетных комплексов ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу «Да это так» полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

По его словам, ВКС России запустили большое количество спутников-шпионов, оснащённых средствами для регистрации ракетных запусков. Это позволит им эффективно перехватывать ракетные системы типа HIMARS, ATACMS и Taurus.

Стариков утверждает, что спутники находятся вблизи Украины и собирают разведывательную информацию. Приказ по их запуску якобы отдал президент РФ Владимир Путин, сказал отставной военный.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск осуществил боевой расчёт Космических войск Воздушно-космических сил России. В течение года неоднократно проводился запуск ракет с военным спутником для Минобороны.

Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат признал, что за время спецоперации ВСУ не смогли сбить ни одной российской ракеты Х-22. По его словам, выпущенных ракет было порядка 300 единиц. Среди характеристик ракеты Игнат отметил скорость четыре тысячи километров в час и заход на цель по баллистической траектории.