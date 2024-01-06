Москва, 6 января, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили в Херсонской области украинский вертолёт Ми-8, сообщил 6 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге.

Кроме того, добавил Конашенков, за прошедшие сутки были перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS. Также уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Мирное Запорожской области, Кардашинка и Каиры Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря Конашенков сообщил, что российские силы ПВО за неделю сбили сверхзвуковой тяжёлый истребитель Су-27, многоцелевой истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25. Также они сбили два вертолёта Ми-24 и один Ми-8.

24 декабря генерал-лейтенант сообщил, что российские средства ПВО уничтожили три Су-27 и один Су-24. Их сбили над территориями Запорожской и Днепропетровской областей.