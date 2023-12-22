Москва, 22 декабря, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Силы ПВО России сбили четыре самолёта и три вертолёта Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 22 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито четыре самолёта противника: один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25, а также три вертолета: два Ми-24 и один Ми-8 воздушных сил Украины», — сказал он.

Кроме того, добавил представитель российского военного ведомства, перехвачены оперативно-тактическая ракета ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», три управляемых авиационных бомбы JDAM, а также 259 беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Конашенков информировал, что Вооружённые силы (ВС) России с начала проведения спецоперации уничтожили 550 украинских самолётов.

Полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ИА Регнум рассказал, что одна из причин успеха российских зенитных ракетных комплексов — это их взаимодействие с самолётом А-50У — авиационным комплексом дальней радиолокационной разведки. Он объяснил, что любой радиолокационный комплекс, расположенный на земле, имеет ограничения по дальности. Поэтому чем выше будет располагаться РЛС, тем больший у неё будет обзор. Эту функцию и выполняет самолёт А-50У. Когда этот самолёт связан с наземными ЗРК, он сообщает им, что в таком-то районе находится вражеский самолёт, куда комплекс ПВО сразу отправляет ракету.