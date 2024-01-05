Пекин, 5 января, 2024, 15:07 — ИА Регнум. ВСУ понесли тяжёлые потери в результате контратак Вооружённых сил России. Об этом сообщает издание Asia Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате безжалостных российских контратак ВСУ понесли большие потери, в том числе на протяжённом участке линии фронта в Донбассе», — говорится в публикации.

Журналисты полагают, что именно из-за таких потерь украинские генералы настаивают на мобилизации 500 тысяч граждан.

Как передавало ИА Регнум, немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что ВС России перехватили инициативу по всей линии фронта в зоне спецоперации и оказывают сильное давление на ВСУ. По словам Ваннера, продвижение России вперёд с недавнего времени только усилилось. На фоне массированных ракетных ударов по Украине ВС России не прекращают движение на фронте, подчеркнул он.

Авторы газеты The New York Times отметили, что в зоне боевых действий на Украине инициатива оказалась у российских военных, ВСУ всё сложнее переламывать ситуацию, которая сложилась не в пользу Киева.

В Минобороны 5 января сообщили, что Вооружённые силы России за неделю отразили пять атак ВСУ на южнодонецком направлении, противник потерял более 950 военнослужащих. За минувшую неделю на донецком направлении ВСУ потеряли около 2 тыс. бойцов. Потери противника за неделю на краснолиманском направлении составили более 690 военных.

Газета Washington Post сообщила, что военные ВСУ пожаловались на тяжёлые потери после безрезультатной миссии у Днепра. По словам участвовавших в операции по переправе через Днепр, они понесли потери при попытке переправиться, а после этого они попали под артиллерийский обстрел, потеряв еще больше людей.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих.