Москва, 19 декабря, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих. Об этом 19 декабря сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Шойгу.

Он добавил, что ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Как ранее передавало ИА Регнум, Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления, начатого 4 июня, потеряли порядка 159 тыс. военных, 121 самолёт, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard. Также Украина лишилась 2348 бронемашин, 50 из которых Bradley. Министр обороны добавил, что в результате широкомасштабного наступления ВСУ не смогли преодолеть тактическую зону обороны войск РФ.