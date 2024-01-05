Москва, 5 января, 2024, 13:49 — ИА Регнум. ВС России за неделю отразили на краснолиманском направлении четыре атаки Вооружённых сил Украины. Потери противника составили более 690 военных. Об этом 5 января проинформировал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известия/Дмитрий Астрахань

«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражены четыре атаки противника», — сообщили в министерстве.

По данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

В военном ведомстве отметили, что потери ВСУ составили свыше 690 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии.

Кроме того, Конашенков сообщил, что российские военные за неделю взяли в плен 13 бойцов ВСУ, в том числе восемь на краснолиманском направлении.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Минобороны сообщили, что на купянском направлении Вооружённые силы России отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Синьковки.

Он отметил, что на данном направлении подразделения Западной группировки войск и артиллерия отразили атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Синьковка Харьковской области.

Помимо этого, было нанесено поражение живой силе ВСУ около населённых пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области, уточнил официальный представитель Минобороны РФ.

Отмечалось, что было ликвидировано более 35 военнослужащих ВСУ, уничтожены три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.