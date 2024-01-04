В ВСУ пожаловались на тяжёлые потери на левом берегу Днепра, пишут СМИ
WP: военные ВСУ пожаловались, что несут тяжёлые потери, не добиваясь результатов
Вашингтон, 4 января, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Военные ВСУ пожаловались на тяжёлые потери после безрезультатной миссии у Днепра, сообщает Washington Post.
«Мы несём много потерь. Мы просто теряем людей, а результата никакого», — цитируют украинского военного журналисты.
По словам участвовавших в операции по переправе через Днепр, они понесли потери при попытке переправиться, а после этого они попали под артиллерийский обстрел, потеряв еще больше людей.
Такие операции не стоят их жизней, однако, отметили журналисты, киевскому режиму необходимо показать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи.
Как сообщало ИА Регнум, Украина в ходе неудачного контрнаступления ВСУ несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты наступления, заявил 19 декабря в ходе заседания коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Инициативой в зоне СВО владеет армия России, сказал он.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства также сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих.