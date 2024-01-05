Москва, 5 января, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю отразили пять атак ВСУ на южнодонецком направлении, противник потерял более 950 военнослужащих. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

Он рассказал, что на этом направлении подразделениями группировки войск «Восток» были отражены пять атак ВСУ. Авиация и артиллерия нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ около населённых пунктов Водяное, Парасковиевка, Макаровка, Старомайорское, Урожайное, Угледар ДНР и Приютное Запорожской области.

«Потери противника на данном направлении составили свыше 950 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии», — сообщил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря 2023 года Конашенков сообщил, что российские Вооружённые силы за сутки уничтожили до 450 украинских военных на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях в зоне проведения спецоперации.

Так, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» за сутки отразили атаку 127-й бригады теробороны в районе Приютного в Запорожской области. Также они нанесли удары по скоплению живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Украинская армия потеряла на этом направлении до 100 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу FH70 производства Германии, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью авиабомбы с модулем планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары без входа самолёта в зону поражения ПВО, уничтожил украинский пункт управления на сватово-кременном направлении в ЛНР. Перед вылетом экипаж знал координаты расположения командного пункта боевиков. С аэродрома взлетело звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с. После ликвидации противника вся группа успешно вернулась на аэродром.