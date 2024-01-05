Берлин, 5 января, 2024, 13:29 — ИА Регнум. ВС России перехватили инициативу по всей линии фронта в зоне спецоперации и оказывают сильное давление на Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом заявил немецкий журналист Кристоф Ваннер в эфире телеканала Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Ваннера, продвижение России вперёд с недавнего времени только усилилось.

«Важный пункт заключается в том, что русские перехватили инициативу в этих позиционных боях», — добавил журналист.

На фоне массированных ракетных ударов по Украине, ВС России не прекращают движение на фронте, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря журналисты британского телеканала Sky News заявили, что освободив Марьинку, Россия одержала значительную тактическую победу, свидетельствующую о решимости русских обеспечить безопасность в Донбассе.

Журналисты не исключили, что на Киев будет оказываться всё большее давление с целью подтолкнуть его к ведению переговоров ради прекращения боевых действий.

Перед этим авторы газеты The New York Times отметили, что в зоне боевых действий на Украине инициатива оказалась у российских военных, ВСУ всё сложнее переламывать ситуацию, которая сложилась не в пользу Киева. О кризисе на поле боя для Киева, по мнению издания, говорят такие факты, как последние продвижения российских военных в районе Авдеевки, на купянском направлении, артёмовском и под Марьинкой.

Автор издания резюмировал, что Россия решительно завладела инициативой на большей части поля боя на Украине, и добавил, что провал Киева особенно предсказуем без военной и финансовой помощи США и союзников. ВСУ теряют территории, с таким трудом занятые в контрнаступлении, констатировал автор.